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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Оккупанты обстреляли Железное в Донецкой области: ранены двое мирных жителей

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Враг обстрелял Железное на Донбассе
Враг обстрелял Железное на Донбассе / Фото из открытых источников

27 июня в Донецке области в результате обстрела пророссийскими боевиками поселка Железное (бывшее Артемово), возле Торецка, двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

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Отмечается, что пострадавших мужчину 1951 года и женщину 1958 года доставили в больницу.

Боевики открыли минометный огонь по населенному пунктом 27 июня около 16 часов. Пострадавшие находились в это время во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины – ранения руки, женщине осколком травмировало спину,
– говорится в сообщении.

Кроме того, в полиции рассказали, что в доме напротив дома пострадавших был поврежден забор.

На месте работают следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции и военные.

Напомним, 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела пророссийских оккупантов возле Крымского и Марьинки трое украинских воинов погибли, еще один получил ранения.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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