Оккупанты обстреляли Железное в Донецкой области: ранены двое мирных жителей
27 июня в Донецке области в результате обстрела пророссийскими боевиками поселка Железное (бывшее Артемово), возле Торецка, двое мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.
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Отмечается, что пострадавших мужчину 1951 года и женщину 1958 года доставили в больницу.
Боевики открыли минометный огонь по населенному пунктом 27 июня около 16 часов. Пострадавшие находились в это время во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины – ранения руки, женщине осколком травмировало спину,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в полиции рассказали, что в доме напротив дома пострадавших был поврежден забор.
На месте работают следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции и военные.
Напомним, 27 июня в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела пророссийских оккупантов возле Крымского и Марьинки трое украинских воинов погибли, еще один получил ранения.