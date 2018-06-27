Окупанти обстріляли Залізне на Донеччині: поранені двоє мирних жителів

27 червня у Донецькій області внаслідок обстрілу проросійськими бойовиками селища Залізне (колишнє Артемове), що біля Торецька, двоє мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

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Зазначається, що постраждалих чоловіка 1951 року народження та жінку 1958 року народження доправили до лікарні.

Бойовики відкрили мінометний вогонь по населеному пункту 27 червня близько 16-ї години. Потерпілі перебували в цей час у дворі будинку по вулиці Каспійській. У чоловіка – поранення руки, жінці осколком травмовано спину,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, у поліції розповіли, що у помешканні навпроти будинку потерпілих було пошкоджено паркан.

На місці працюють слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції та військові.

Нагадаємо, 27 червня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу проросійських окупантів біля Кримського та Мар'їнки троє українських воїнів загинуло, ще один зазнав поранень.