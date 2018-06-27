Загибель трьох українських бійців на Донбасі: з'явилися деталі

Троє українських воїнів, які загинули сьогодні, 27 червня, внаслідок обстрілів на Донбасі були військовослужбовцями 93 окремої механізованої бригади (ОМБр), що дислокується у Харкові.

Про це повідомила прес-служба ОМБр у Facebook.

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"У нашій бригаді сталася трагедія. Під час вогневого нальоту противника на наші позиції в районі Богданівки отримали поранення, не сумісні з життям, троє наших військовослужбовців. Командування та особовий склад 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр висловлює співчуття рідним та близьким загиблих у бою побратимів", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, полеглі українські військові будуть представлені до державних нагород.

"Загибель наших товаришів вчергове нагадує, що війна триває, але ми запевняємо – ворог дорого заплатить за пролиту кров українських воїнів", – додали у бригаді.

Нагадаємо, 27 червня у зоні проведення Операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілу проросійських окупантів біля Кримського та Мар'їнки троє українських воїнів загинуло, ще один зазнав поранень.