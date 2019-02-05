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      Гибель звезды "Дизель Шоу" Поплавской в ДТП под Киевом: появились результаты расследования

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      Марина Поплавская погибла в ДТП в конце октября 2018 года
      Марина Поплавская погибла в ДТП в конце октября 2018 года / 24 канал

      Полиция Киевской области завершила расследование дела по ДТП в Киевской области, в результате которого погибла актриса и звезда юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская.

      Утром 20 октября 2018 года под Киевом автобус с актерами "Дизель Шоу", которые возвращались с выступления, врезался в фургон. В результате Марина Поплавская погибла, а Егор Крутоголов и Яна Глущенко попали в больницу. Кроме того, травмы получили и другие звезды проекта: Евгений Гашенко, Максим Нелипа, Александр Бережок, Евгений Сморигин, Олег Иваница и Виктория Булитко.

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      Как сообщили правоохранители, согласно результатам расследования, причиной столкновения стало то, что водитель автобуса не справился с управлением. Мужчина сотрудничал со следствием и свою вину уже признал.

      Его обвиняют по статье Уголовного кодекса "О нарушении правил дорожного движения". Согласно с ней, виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

      С Мариной Поплавской попрощались 21 октября в Киеве, а 22 числа ее похоронили в ее родном Житомире. 2 декабря президент Петр Порошенко наградил Марину Поплавскую орденом" За заслуги " III степени.

      Ознакомиться с биографией Марины Поплавской и ее лучшими выступлениями вы можете по этой ссылке.

      как разворачивались события после дтп с актерами "дизель шоу" и гибели марины поплавской:
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      Теги: Новости Украины LifeStyle ДТП с актерами Дизель Шоу Криминальные новости Расследования Полиция Новости культуры
      Источник: 24 канал
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