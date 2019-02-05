Загибель зірки "Дизель Шоу" Поплавської у ДТП під Києвом: з'явилися висновки розслідування
Поліція Київської області завершило розслідування справи щодо ДТП на Київщині, внаслідок якого загинула акторка та зірка гумористичного проекту "Дизель Шоу" Марина Поплавська.
Уранці 20 жовтня 2018 року під Києвом автобус з акторами "Дизель Шоу", що поверталися з виступу, врізався у фургон. У результаті Марина Поплавська загинула, а Єгор Крутоголов і Яна Глущенко потрапили до лікарні. Крім того, травми отримали й інші зірки проекту: Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.
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Як повідомили правоохоронці, відповідно до результатів розслідування, причиною зіткнення стало те, що водій автобуса не впорався з керуванням. Чоловік співпрацював зі слідством і свою вину вже визнав.
Його звинувачують за статтею Кримінального кодексу "Про порушення правил дорожнього руху". Згідно з нею, винуватцю аварії загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.
З Мариною Поплавською попрощалися 21 жовтня в Києві, а 22 числа її поховали у її рідному Житомирі. 2 грудня президент Петро Порошенко нагородив Марину Поплавську орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Ознайомитися з біографією Марини Поплавської та її найкращими виступами Ви можете за цим посиланням.