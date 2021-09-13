Верховная Рада Украины обратилась к международным организациям, правительствам и парламентам других стран с призывом не признавать выборы в Госдуму в оккупированном Россией Крыму и частях Донецкой и Луганской областей. Такие действия Российской Федерации являются прямым нарушением не только Конституции и законодательства Украины, а и противоречат Уставу ООН, Будапештского меморандума, резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и других международных документов.

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Выборы в России: "зачистка поля" и "удобные законы"

Выборы в Государственную Думу в России пройдут 19 сентября 2021 года и будут признаны состоявшимися при любой явке, так как порог не установлен.

Дума избирается сроком на пять лет по смешанной избирательной системе. Половина мест (225) избирается по партийным спискам с 5% избирательным порогом, а другая половина избирается на 225 одномандатных округах.

Рейтинги провластной партии "Единой России" продолжают падать. Значение имеет и тот факт, что никто из оппонентов не растет в сопоставимых величинах. Ведь, Кремль активно "зачистил" поле и "убирал не удобных" на законодательном уровне.

Так, в конце мая 2021 года Госдума России приняла закон, запрещающий так называемым "экстремистским организациям" участвовать в выборах. В частности, в перечень попали организации, учрежденные оппозиционером Алексеем Навальным, который был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", а впоследствии получил реальный тюремный срок.

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После этого в России продолжились репрессии против свободы слова. В частности, были определены группы независимых журналистов, которых объявили "иностранными агентами", а многие оппоненты власти вообще попали за решетку.

Боевики готовятся попасть в Госдуму

С 2019 года Москва активно раздает российские паспорта жителям ОРДЛО после принятия упрощенной процедуры. В этом году в российский парламент планируют попасть и боевики, воевавшие на Донбассе.

В частности, главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, который сейчас ведет активную агитацию на оккупированной части Донбасса, объявил о намерении вступить в путинскую политическую партию "Единая Россия". Для этого активно используется админресурс подконтрольных Кремлю группировок "ДНР" и "ЛНР".

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Кто такой Денис Пушилин После начала Евромайдана Денис Пушилин принимал участие в сепаратистских акциях и призвал к независимости Донецкой области от Украины и присоединение ее к России. В частности, он возглавлял незаконную акцию, которая закончилась захватом Донецкой областной государственной администрации. В апреле 2014 года Пушилин объявил себя заместителем так называемого "народного губернатора" Павла Губарева, а после проведения фейкового референдума стал одним из главарей в "правительстве ДНР". После убийства Александра Захарченко был провозглашен новым главарем "ДНР". Также он стал представителем террористов на Минских переговорах.

Кроме него, в Госдуму от путинской партии "Единая Россия" хочет зайти бывший "глава правительства" так называемой "ДНР" Александр Бородай. Он официально является главой организации "Союз добровольцев Донбасса", а неофициально – соратником бывшего кремлевского куратора "ЛДНР" Владислава Суркова. По данным "Восточной правозащитной группы", сейчас Сурков курирует политические процессы в ОРДЛО, в частности, выборы в Госдуму.

"Союз добровольцев Донбасса" был создан летом 2015 года. Тогда сам Бородай, который возглавил организацию, заявил, что уже в то время число таких "добровольцев", то есть граждан России, которые приняли участие в российской войне против Украины на Донбассе, составляло от 30 до 50 тысяч человек. В мае 2021 года Партия "Единая Россия" и "Союз добровольцев Донбасса" (СДД) подписали соглашение, направленное на активизацию участия добровольцев во внутриполитической жизни России.

Бородай также заявил, что как частное лицо принимал участие в присоединении Крыма к России, и что в Донецке, Луганске и Крыму работает одна и та же команда.

Позиция Украины

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш говорит, что обращение Верховной Рады Украины к мировому сообществу-политический жест и выражение позиции Украины до российских выборов.

Хотя, к сожалению, у меня нет оснований рассчитывать, что даже Украина не признает легитимность этих выборов и прекратит дипломатические отношения с Россией. Если мы признаем, что выборы в Госдуму – нелегитимны, это фактически будет означать для Украины, что в России – нелегитимная власть. Но, при этом, это не влечет за собой автоматическое расторжение дипломатических отношений с Россией,

– отметил эксперт.

Однако, это не первые выборы, которые проходят, в частности, в оккупированном Россией Крыму с 2014 года. По словам специалиста, никаких последствий для России это не принесло даже со стороны Украины. Поэтому сейчас в первую очередь многое будет зависеть от позиции Украины – насколько она покажет, готова ли поддерживать отношения с Россией, если не будет признана легитимность Госдумы. По словам Гармаша, многое будет зависеть и от самой России.

Кремль хочет использовать голоса украинцев на Донбассе / Фото dniprograd

Если, допустим, Москва усилит свою агрессивность к соседним странам, в том числе к Украине и, например, решится на открытое вторжение – такие действия могут стать поводом для мирового сообщества и решительной реакции в связи с нелегитимностью выборов в Госдуму,

– говорит эксперт.

По его словам, если западному сообществу будет не выгодно "разрывать диалог" с Россией, а "разговаривать" с ней (что сейчас является концепцией Германии и Франции), то кроме политических заявлений Украина ничего не получит.

Для чего Путину выборы в ОРДЛО

Сергей Гармаш уточнил, что есть целый комплекс задач, который решают эти выборы. Во-первых, в России от выборов к выборам существенно падает явка населения. На последних, например, которые проводились в 2016 году, явка по сравнению с 2011 годом упала на 12%. До этого она снижалась на 3-4%, а здесь сразу на 12%, то есть в три раза.

Если сейчас уменьшится в три раза, то получится, что на избирательные участки придет только 20% избирателей. Конечно, это не повлияет на признание законности выборов, потому что в России нет порога явки избирателей. Но будет показателем отношения к российской власти избирателей, реального отношения. Потому что сегодня люди действительно не хотят идти голосовать, они понимают, что там все решено,

– пояснил эксперт.

На парламентских выборах в РФ в 2016 году зафиксирована критически низкая явка избирателей (официально – 48%, однако экспертная оценка свидетельствует о 31%), поэтому Кремль пытался избежать повторения этого сценария в 2018 году. Актуальным идеологическим фоном мобилизации общественной поддержки режима во время проведения президентских выборов в 2018 году стало противостояние с Западом. Путин повысит явку на выборах благодаря Донбассу / Фото 24 канала В 2018 году во время президентских выборов в РФ, основные ресурсы и усилия были сосредоточены на повышении официальной явки избирателей. Для этого в течение избирательной кампании были задействованы: провластные СМИ и социология;

стимуляционные и мобилизационные проекты;

использование технологий административного принуждения к голосованию;

агитация при сборе подписей;

привлечение лидеров мнений к работе в официальных штабах в поддержку Владимира Путина и общественных объединений к избирательному процессу и тому подобное. Сергей Гамаш отметил, что при таком падении явки с избирателей на Донбассе можно будет получить 1-2% голосов, отданных в Россию.

Это серьезный показатель. Понятно, что все эти голоса будут отданы за "Единую Россию". Сейчас на оккупированной территории монопольное положение, касающееся агитации. Россия дает сигнал своим сторонникам, что присоединения к РФ нет, но де-факто интеграция происходит. Я бы уже вводил новый термин, не гибридную войну и не гибридную оккупацию, а гибридную аннексию,

– отметил эксперт.

По состоянию на июнь Россия навязала украинцам, которые остаются на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины, не менее 630 тысяч российских паспортов. Такие цифры озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Количество паспортов, которые выдала Россия жителям ОРДЛО / Инфографика 24 канала

По его словам, такая принудительная паспортизация жителей ОРДЛО делает невозможным выполнение Минских соглашений в той их части, где речь идет о проведении выборов на Донбассе. Он отметил, что Минские договоренности должны быть пересмотрены, поскольку с момента их подписания очень многое изменилось.

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"Это не просто "громкий крик о помощи"

Директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что обращение Верховной Рады Украины к мировому сообществу – это не просто "громкий крик о помощи", а напоминание миру, что Крым и часть Луганской и Донецкой областей оккупирована Россией. По его словам, если Верховная Рада не будет этого делать, то это будет означать, что Украина фактически смирилась с принудительной паспортизацией, которую осуществляет Россия.

Если этого не делать, то в нынешней ситуации, эти проблемы будут отходить на второй план, просто Украина отойдет на второй план. Можем ли мы это допустить? Не должны, во всяком случае,

– подчеркнул Магда.

Эксперт отметил, что Украина должна выступать с соответствующими инициативами, говорить, что "мы по тем или иным причинам делаем такие и такие вещи". В частности, если на оккупированном Крыму будут проводить выборы в российские органы власти, то инициатором к действиям и заявлениям должна стать именно Крымская платформа.

Директор Института мировой политики Евгений Магда / Фото из Фейсбука Евгения Магда

По его словам, Россия будет делать все для того, чтобы мир так или иначе каким-то образом признал, что Крым является российским. Но Украина должна против этого ежедневно бороться.

У меня нет лишних иллюзий на эту тему, но все равно это должны быть какие-то осознанные шаги, направленные на максимальную мобилизацию. Есть оккупированный Крым, есть крымская платформа. Должна ли крымская платформа выступить на эту тему? Я думаю, что да. Давайте, возможно, дождемся выборов в Госдуму и будем двигаться как-то дальше. И посмотрим, будет ли какая-то консолидированная реакция от международного сообщества,

– добавил Магда.

По словам аналитика, незаконная паспортизация населения в ОРДЛО "позволит провести всех бывших российских прокси в Госдуму, чтобы они приобретали большего политического веса и тем самым влияли на общественно-политическую жизнь в России". По прогнозам директора Института мировой политики, если в Госдуму попадут бывшие боевики, то они впоследствии могут стать депутатами ПАСЕ. И это будет достаточно серьезной проблемой для Украины.

По инициативе Франции и Германии российская делегация вернулась в ПАСЕ на таких условиях, что их оттуда даже дустом нельзя выгнать,

– отметил Магда.

Решение РФ по миссии ОБСЕ – еще один шантаж Украины

В сентябре 2021 года Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины.

Сергей Гармаш пояснил, что это тоже больше политический шаг, потому что только два КПВВ, "контролировались" пограничной миссией ОБСЕ, хотя их там (КПВВ) одиннадцать и общая протяженность не контролируемой границы – 400 километров.

Просто Россия таким образом политически сделала заявление о том, что она не считает себя стороной, ответственной за выполнение Минских соглашений, что она является стороной конфликта. И показала, что будет дистанцироваться от Минского процесса как сторона конфликта. Не как посредник, а как сторона конфликта, что "развязывает ей руки", в том числе для усиления конфронтации на Донбассе,

– заявил эксперт.

По его словам, Россия будет демонстрировать потенциал своих возможностей, в частности, потенциал военного давления на Украину. И это давление, считает он, будет усиливаться.

Гармаш считает, что Россия будет усиливать военное давление на Украину / Фото 24 канала

Первая цель – голосование за законопроект по политике переходного периода. Россию категорически не устраивает представленный вариант. Поэтому она любыми методами будет это показывать. А у нее сейчас мало инструментов, кроме военного, что принятие этого документа повлечет усиление конфронтации на Донбассе,

– отметил Гармаш.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что миссия ОБСЕ не на границе Украины с Россией, а на линии разграничения на КПВВ. Границу между Россией и Украиной Российская Федерация "поглотила полностью", сказал он.

И там никакой миссии нет. Никто, кроме России, не контролирует границу. Только наша разведка и разведка наших партнеров дают информацию, когда границу пересекает эшелон с боеприпасами, личным составом или российской военной техникой. Поэтому Россия завозит столько, сколько ей надо, когда ей надо, и никого не спрашивает, И никого не стесняется, потому что там нет наблюдателей,

– добавил Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов / Фото Общественного радио

Он отметил, что Украина после отказа Россией продлить мандат миссии ОБСЕ полностью потеряет контроль за действиями Российской Федерации. По его словам, это шантаж со стороны Москвы, которая будет торговаться, чтобы получить определенные преференции или согласования от ОБСЕ контроля со стороны России маршрутов или мест пребывания этой специальной мониторинговой миссии.

Есть две причины. Первая – политические преференции и шантаж самой ОБСЕ, а вторая причина заключается в том, что Россию не устраивает, что ОБСЕ там работает,

– пояснил Жданов.

Россия "исправляет ошибки"

Самопровозглашенные "ЛДНР" хотят создать общую экономическую зону. По словам оккупантов, общее экономическое пространство – это отмена "таможни" между псевдореспубликами и партнерские проекты. Это вроде бы может помочь двум "республикам" улучшить качество жизни в ОРДЛО. Мол, зарплаты, пенсии и соцвыплаты вырастут до уровня тех, что получают россияне в Ростове.

Сергей Гармаш отметил, что гибридная аннексия оккупированных территорий происходит уже давно – паспортизация, единая валюта. А отмена таможенных постов между так называемыми "ЛНР" и "ДНР" – это другой вектор. По его словам, это было неудобно Кремлю, а также влияло экономически на расходы Москвы, потому что "республики" между собой установили посты и ввели налоги за транспортировку товара.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш / Фото Интерфакс-Украина

Сейчас Россия пошла на такой шаг для логистической схемы экономического управления. Тем более в Москве прекрасно понимают, что это будет приветствоваться местным населением. Ведь это один из немногих факторов реального улучшения жизни, потому что люди меньше будут тратить средств на транспортировку товара и на передвижение между "республиками". Также, уточнил эксперт, это соответствует концепции единого "русского мира".

Когда у нас, извините, "огрызки" двух оккупированных областей, как говорят об одних ценностях, а между собой деньги считают. Конечно, люди этого не понимали и для них это было негативным сигналом,

– отметил Гармаш.

По его словам, сейчас Россия "исправляет" эти моменты. В первую очередь, оптимизацией логистической схемы управления для Москвы.