По меньшей мере семь агентств национальной безопасности США работали с европейскими союзниками над срывом российских заговоров, направленных против Европы и США. Но сейчас эта работа останавливается. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Reuters.

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В США не будут действовать рабочие группы для мониторинга российского саботажа

В прошлом году Джо Байден приказал создать такие рабочие группы для мониторинга этого вопроса после предупреждений разведки США о том, что Россия усиливает теневую войну против западных стран.

Совет национальной безопасности руководил разработкой плана и привлек для срыва саботажа со стороны России агентства национальной безопасности. Бывшая руководящая команда просила Дональда Трампа перед инаугурацией продолжать мониторинг российской кампании гибридной войны, ведь для этого ранее было приложено немало усилий.

Однако уже после 20 января, когда Трамп пришел к власти, значительная часть работы групп зашла в тупик. Об этом рассказали нынешние и бывшие чиновники, которые участвовали в противодействии российскому саботажу.

В частности, Совет национальной безопасности прекратил регулярно встречаться с европейскими чиновниками по вопросам национальной безопасности. Также не осталось официальной координации усилий между американскими ведомствами, такими как ФБР, Министерством внутренней безопасности и Государственным департаментом.

Пока неизвестно, приказал ли президент Трамп администрации прекратить всю работу по мониторингу и противодействию российской кампании, или ведомства готовятся работать дальше, или же они принимают собственные политические решения.

Но одно известно точно – администрация Дональда Трампа сняла приоритетность по этому вопросу, хотя разведка и сообщает об опасности со стороны России. Другие проекты, которые Байден начал против России, сейчас тоже закрываются.

Так уже в прошлом месяце ФБР прекратило противодействие вмешательству со стороны противников, и в частности России, в американские выборы. Также Министерство юстиции расформировало группу, которая занималась арестом активов российских олигархов.

Американский чиновник в НАТО сказал, что США все еще координируют свои действия и разведданные с европейскими союзниками. Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Гиппер, прокомментировала, что ЕС координирует с НАТО противодействие гибридным угрозам. Они охватывают как противостояние физическим диверсиям на объектах критической инфраструктуры, так и дезинформационным кампаниям.

К слову, В Европе заявляют, что Россия ведет против союза гибридную войну, которая включает диверсии и подрывную деятельность для ослабления поддержки Украины. Поэтому в ЕС укреплять свои разведывательные службы для противодействия угрозы со стороны России.