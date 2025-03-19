Щонайменше сім агентств національної безпеки США працювали з європейськими союзниками над зривом російських змов, спрямованих проти Європи та США. Але зараз ця робота зупиняється. Про це 24 Канал пише з посиланням на Reuters.

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У США не діятимуть робочі групи для моніторингу російського саботажу

Минулого року Джо Байден наказав створити такі робочі групи для моніторингу цього питання після попереджень розвідки США про те, що Росія посилює тіньову війну проти західних країн.

Рада національної безпеки керувала розробкою плану і залучила для зриву саботажу з боку Росії агентства національної безпеки. Колишня керівна команда просила Дональда Трампа перед інвагурацією продовжувати моніторинг російської кампанії гібридної війни, адже для цього раніше було докладено немало зусиль.

Однак вже після 20 січня, коли Трамп прийшов до влади, значна частина роботи груп зайшла в глухий кут. Про це розповіли нинішні та колишні посадовці, які брали участь в протидії російському саботажу.

Зокрема, Рада національної безпеки припинила регулярно зустрічатися з європейськими посадовцями з питань національної безпеки. Також не залишилося офіційної координації зусиль між американськими відомствами, такими як ФБР, Міністерством внутрішньої безпеки й Державним департаментом.

Наразі невідомо, чи президент Трамп наказав адміністрації припинити всю роботу з моніторингу та протидії російській кампанії, чи відомства готуються працювати далі, чи ж вони приймають власні політичні рішення.

Але одне відомо точно – адміністрація Дональда Трампа зняла пріоритетність з цього питання, хоча розвідка і повідомляє про небезпеку з боку Росії. Інші проєкти, які Байден розпочав проти Росії, зараз теж закриваються.

Так, вже минулого місяця ФБР припинило протидію втручанню з боку противників, і зокрема Росії, в американські вибори. Також Міністерство юстиції розформувало групу, яка займалася арештом активів російських олігархів.

Американський високопосадовець в НАТО сказав, що США все ще координують свої дії та розвіддані з європейськими союзниками. Речниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Аніта Гіппер прокоментувала, що ЄС координує з НАТО протидію гібридним загрозам. Вони охоплюють як протистояння фізичним диверсіям на об'єктах критичної інфраструктури, так і дезінформаційним кампаніям.

До слова, У Європі заявляють, що Росія веде проти союзу гібридну війну, яка включає диверсії та підривну діяльність для послаблення підтримки України. Відтак в ЄС почали зміцнювати свої розвідувальні служби для протидії загрози з боку Росії.