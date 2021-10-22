Гибридная война продолжается: российские боты в соцсетях разгоняют антивакцинаторскую пропаганду
Источник:"Право на власть" на 1+1
Учитывая ускорение темпов распространения коронавируса и критическую ситуацию в больницах Украины, сегодня едва ли не крупнейшим преступлением можно назвать борьбу с вакцинацией.
Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации и член фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий. По его словам, часто это преступление совершают еще и за российские деньги.
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Антивакцинаторство – преступление
Михаил Радуцкий отметил, что "95% людей в реанимации – это люди невакцинированные". Депутат из "Слуги народа" и глава комитета Рады по вопросам здоровья нации убежден, что "самое большое преступление сегодня – это борьба с вакцинацией".
Мы можем обеспечить все что угодно, 200 врачей на 1 больного, но они все равно, к сожалению, не смогут помочь, если идет тяжелое осложнение COVID-19, особенно Дельты,
– отметил нардеп.
И напомнил, что "СБУ только за последний месяц разоблачила более 60 тысяч ботов, которые работали за деньги одной страны – это уже доказано – именно по антивакцинальной кампании".
Речь идет, очевидно, о России. Как указано на сайте Службы безопасности Украины, эта страна ведет не только физическую войну против украинцев, но и гибридную:
- Чтобы сорвать национальную программу вакцинации.
- Оправдать вооруженную агрессию Кремля на Востоке Украины.
- И дискредитировать украинскую власть.
Также Радуцкий раскритиковал позицию некоторых своих коллег-депутатов, которые не хотят вакцинироваться. Он уверен, что буквально на днях "вход в Верховную Раду без сертификата о вакцинации запретят".Обратите внимание: Михаил Радуцкий не указал, сколько конкретно депутатов вакцинированы. Но, по его мнению, их не более 60 – 65%.
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