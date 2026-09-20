Россия стала сильнее из-за ошибок Запада: это уже бъет по Европе

Западные страны пытались дистанцироваться от войны, но тем самым лишь дали агрессору время на создание мощного арсенала. Теперь европейцам приходится в срочном порядке готовиться к возможным ракетным ударам и диверсиям на своей территории.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала напомнил, что в 2022 году союзники Украины заняли ошибочную позицию невмешательства, надеясь скрыться от реальности.

Как Запад сам себя перехитрил

Вместо решительного противодействия европейские партнеры продолжали покупать российские ресурсы и ждали, пока стороны устанут воевать.

Однако расчет на истощение агрессора не сработал. Они заняли позицию: мы поддерживаем Украину, но к этой войне не имеем никакого отношения,

– отметил Олещук.

По его словам, россияне не только не устали, но и стали значительно злее. Сейчас Россия целенаправленно создает напряженность в европейских странах с помощью диверсий, провокаций и запугивания.

Цель таких гибридных методов – заставить партнеров отказаться от поддержки Украины. В то же время возникает серьезный вопрос о готовности самой Европы противостоять массированным атакам дешевых беспилотников, использованию КАБ и новейшим военным технологиям.

А сейчас об этом придется думать, потому что они дали этому самому монстру укрепиться, пережить первые поражения, адаптироваться к новым условиям и перейти к развитию современной армии,

– подытожил Олещук.

Об угрозах для Европы со стороны России: смотрите видео

Напомним, ранее мы писали, что европейские армии пока отстают от российской в понимании современной войны с использованием дронов. Москва постоянно проверяет границы дозволенного, совершая атаки на иностранные делегации, чтобы оценить реакцию НАТО на эскалацию.