Политтехнолог Олег Постернак в эфире 24 Канала объяснил, почему этот поезд мог стать целенаправленной мишенью российской атаки. По его оценке, этот удар следует рассматривать в более широком контексте – как часть новой волны эскалации, с помощью которой Москва пытается укрепить свои позиции перед возможными дальнейшими переговорами.

Россия расширяет перечень целей

В поезде, локомотив которого подвергся атаке России, находились представители европейских стран и институтов. По данным Der Spiegel, среди пассажиров были бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, один из ближайших советников Фридриха Мерца, советники по вопросам национальной безопасности других государств, депутаты Бундестага, дипломаты и ученые.

Это был сознательный удар. Россия таким образом демонстрирует свою стратегию, которая примерно с конца августа заключается в том, чтобы максимально наращивать инициативность в войне и эскалационный потенциал,

– сказал Постернак.

Москва пытается создать впечатление перехода к значительно более масштабной фазе войны, хотя речь идет о расширении уже отработанных способов давления. Россия последовательно расширяет перечень объектов, по которым наносит удары, используя для этого те направления, где имеет возможность действовать наиболее активно.

Они просто расширяют масштабы там, где имеют стратегическое преимущество: наносят удары по складам, по АЗС, по отелям с иностранными журналистами, а теперь уже и по поездам с иностранными делегациями,

– пояснил политтехнолог.

Такой удар выходит далеко за пределы атаки на транспортную инфраструктуру, ведь одновременно становится сигналом для западных партнеров Украины. Переход к целям, непосредственно связанным с иностранными делегациями, показывает, что Москва пытается повышать уровень риска и расширять границы допустимой для себя эскалации.

Москва может повышать ставки перед переговорами

Один из возможных расчетов Кремля заключается в том, чтобы максимально усилить давление сейчас, когда у России еще есть возможность расширять поле боевых действий. Если в дальнейшем война начнет переходить в переговорную стадию, Москва попытается подойти к ней с как можно более сильной позицией.

Россия может чувствовать, что в перспективе война пойдет на спад и ей придется вести диалог с Западом и Украиной уже на этапе компромисса. Поэтому сейчас она пытается успеть как можно больше, нагнетая ситуацию на поле боя и расширяя его,

– пояснил Постернак.

Усиление атак в таком случае становится способом накопить дополнительные аргументы перед возможной дипломатической фазой. Москва может рассчитывать, что больший масштаб боевых действий и более высокий уровень угроз позволят ей требовать большего, когда стороны вновь вернутся к переговорам.

Или же мы имеем дело уже с новой стратегией России – новым этапом войны, который будет гораздо более угрожающим для Украины,

– сказал политтехнолог.

Оба сценария означают, что нынешнюю эскалацию не стоит воспринимать как серию случайных ударов. Украине и ее западным партнерам придется перестраиваться с учетом нового уровня угроз, усиливать собственные преимущества и в то же время удерживать оборону.

Россия постепенно проверяет пределы реакции НАТО

В более широкой стратегии Москвы прямым атакам предшествуют менее заметные способы давления. Сначала Россия проверяет реакцию Запада с помощью кибератак, информационно-психологических операций, единичных дронов и диверсий, а уже потом может переходить к все более откровенным нарушениям границ и воздушного пространства.

Россия будет становиться все более наглой. Сначала это гибридные влияния, атаки на киберсистемы, массовое сознание, информационно-психологические операции, дроны, диверсии на железных дорогах и заводах. Затем – постоянные нарушения воздушного пространства, а дальше уже может последовать и прямая агрессия,

– пояснил Постернак.

Москва исходит из того, что страны НАТО сами не начнут открытого военного противостояния. Дополнительным сдерживающим фактором для Альянса Россия считает собственный ядерный арсенал, о котором регулярно напоминает в ответ на более жесткие шаги Запада.

У России всегда есть инструмент, о котором она напоминает, – ядерное оружие. По их мнению, это блокирует и сдерживает отдельные страны НАТО от более активных наступательных действий,

– сказал политтехнолог.

Без более жесткого ответа это давление будет только усиливаться. Российские планы с каждым годом становятся все более агрессивными, а удары по объектам, связанным с западными партнерами Украины, вписываются в эту постепенную проверку того, как далеко Москва может зайти без серьезного ответа.

Постернак объяснил новую волну эскалации со стороны России: смотрите видео