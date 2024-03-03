Дискриминация русскоязычных: Кремль готовит гибридную войну против еще одной страны, – ISW
Источник:ISW
Глава МИД России Сергей Лавров побывал на Анталийском дипломатическом форуме в Турции. Как сообщает ISW, российский дипломат использовал эту площадку для продвижения кремлевских нарративов.
Особый акцент Лавров делал на Молдове и Приднестровье, проводя параллели с Украиной Вероятно, Кремль готовит почву к гибридным операциям.
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Подготовка к операциям
На дипломатическом форуме в Анталии 1 марта Сергей Лавров прокомментировал недавний Конгресс депутатов, состоявшийся в так называемом Приднестровье. "ПМР" тогда просила у России предоставить "защиту".
Глава МИД России пытался убедить присутствующих, что шаги правительства Молдовы напоминают действия Киева – Лавров пытался провести параллели политики в отношении Приднестровья с Украиной до 2014 года. Он также утверждал, что Молдова дискриминирует русскоязычных.
Лавров на форуме рассказал, что якобы молдавское правительство применяет "экономическое давление" на Приднестровье, а также блокирует переговорный процесс.
ISW продолжает оценивать, что Кремль использует недавний приднестровский конгресс как плацдарм для усиления гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы,
– пишут в Институте.
Вероятно, активизация Кремля происходит именно из-за того, что вскоре должны состояться переговоры о вступлении Молдовы в ЕС и президентские выборы в Молдове.
Ситуация с Приднестровьем
- В так называемом Приднестровье днем 28 февраля на съезд собрались местные "депутаты" всех уровней. Они попросили Москву о помощи якобы из-за "экономической блокады" со стороны Молдовы.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что обращение "депутатов" из Приднестровья не будет иметь никаких последствий. В то же время Россия может использовать этот факт для собственной пропаганды. Они хотят запугать Европу, якобы имеют еще какие-то силы для эскалации.
- Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заметил, что отметил, что Россия вряд ли могла бы открыть второй фронт с Приднестровья. Они не имеют там достаточного ресурса – иначе напали бы еще 24 февраля 2022 года. Сейчас ситуация контролируемая.