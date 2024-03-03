Дискриминация русскоязычных: Кремль готовит гибридную войну против еще одной страны, – ISW

Глава МИД России Сергей Лавров побывал на Анталийском дипломатическом форуме в Турции. Как сообщает ISW, российский дипломат использовал эту площадку для продвижения кремлевских нарративов.

Особый акцент Лавров делал на Молдове и Приднестровье, проводя параллели с Украиной Вероятно, Кремль готовит почву к гибридным операциям.

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Подготовка к операциям

На дипломатическом форуме в Анталии 1 марта Сергей Лавров прокомментировал недавний Конгресс депутатов, состоявшийся в так называемом Приднестровье. "ПМР" тогда просила у России предоставить "защиту".

Глава МИД России пытался убедить присутствующих, что шаги правительства Молдовы напоминают действия Киева – Лавров пытался провести параллели политики в отношении Приднестровья с Украиной до 2014 года. Он также утверждал, что Молдова дискриминирует русскоязычных.

Лавров на форуме рассказал, что якобы молдавское правительство применяет "экономическое давление" на Приднестровье, а также блокирует переговорный процесс.

ISW продолжает оценивать, что Кремль использует недавний приднестровский конгресс как плацдарм для усиления гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы,

– пишут в Институте.

Вероятно, активизация Кремля происходит именно из-за того, что вскоре должны состояться переговоры о вступлении Молдовы в ЕС и президентские выборы в Молдове.

Ситуация с Приднестровьем