Кроме того, планируется адаптация под другой корабль этого же проект – "Проворный", который сейчас проходит испытания.

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Может ли Россия применить инновацию против Украины?

Размещение "Цирконов" на корветах проекта 20385 означает увеличение количества морских носителей этой ракеты. До этого ракету "Циркон" могли запускать только фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 и атомная подводная лодка К-560 "Северодвинск" проекта 885 "Ясень".

Оба эти судна входят в состав Северного флота России и недавно совершили поход на Кубу.

Несмотря на то, что корветы проекта 20385 географически не могут быть использованы в войне против Украины, остается открытым вопрос, смогут ли россияне адаптировать для "Цирконов" корабли Черноморского флота.

Эти корветы проекта 20385, которые подобны легким фрегатам, имеют следующие характеристики:

водозамещение: 2 400 тонн;

длина корпуса: 92 метра;

осадка: 7,92 метра;

автономность: 15 суток;

дальность хода: 4 000 миль на 15 узлах;

экипаж: 100 человек.

Корветы проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", которые уже входят в состав Черноморского флота России. Они не являются приоритетными для демонстрации военно-морской мощи Кремля.

Интеграция "Циркона" на надводные корабли требует отдельной переработки вертикальной пусковой установки 3С14, для чего нужны полноценные кораблестроительные мощности.

Аналитики Defence Express отмечают, что в настоящее время Москва не имеет необходимых мощностей в Черном море, поэтому интеграция гиперзвуковых "Цирконов" на корабли Черноморского флота выглядит маловероятной.

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В целом расширение количества морских платформ для гиперзвуковых ракет "Циркон" является важным шагом для Кремля, однако из-за географических и технических ограничений, вероятность адаптации этого оружия на корабли Черноморского флота пока остается низкой.