Крім того, планується адаптація під інший корабель цього ж проєкт – "Проворний", який наразі проходить випробування.

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Чи може Росія застосувати інновацію проти України?

Розміщення "Цирконів" на корветах проєкту 20385 означає збільшення кількості морських носіїв цієї ракети. До цього ракету "Циркон" могли запускати лише фрегат "Адмирал Горшков" проєкту 22350 та атомний підводний човен К-560 "Сєверодвінськ" проєкту 885 "Ясень".

Обидва ці судна входять до складу Північного флоту Росії та нещодавно здійснили похід до Куби.

Попри те, що корвети проєкту 20385 географічно не можуть бути використані у війні проти України, залишається відкритим питання, чи зможуть росіяни адаптувати для "Цирконів" кораблі Чорноморського флоту.

Ці корвети проєкту 20385, які подібні до легких фрегатів, мають такі характеристики:

водозаміщення: 2 400 тонн;

довжина корпусу: 92 метри;

осадка: 7,92 метра;

автономність: 15 діб;

дальність ходу: 4 000 миль на 15 вузлах;

екіпаж: 100 осіб.

Корвети проєктів 21631 "Буян-М" та 22800 "Каракурт", які вже входять до складу Чорноморського флоту Росії. Вони не є пріоритетними для демонстрації військово-морської потужності Кремля.

Інтеграція "Циркона" на надводні кораблі вимагає окремої переробки вертикальної пускової установки 3С14, для чого потрібні повноцінні кораблебудівні потужності.

Аналітики Defence Express зазначають, що на цей час Москва не має необхідних потужностей у Чорному морі, тому інтеграція гіперзвукових "Цирконів" на кораблі Чорноморського флоту виглядає малоймовірною.

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Загалом розширення кількості морських платформ для гіперзвукових ракет "Циркон" є важливим кроком для Кремля, проте через географічні та технічні обмеження, ймовірність адаптації цієї зброї на кораблі Чорноморського флоту наразі залишається низькою.