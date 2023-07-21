Это 24 Каналу прокомментировал российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев. Он отметил, что двух людей в России еще трогать нельзя – это Гиркина и Пригожина. Ведь они окончательно разрушат путинскую систему и армию.

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Истинная причина задержания

Российский оппозиционный политик предполагает, что обвинение по 282 статье только повод для задержания, а затем и возможного ареста террориста Гиркина. Вероятно, группа Владимир Квачков, Стрелков и другие планировать уничтожить министра обороны страны-агрессорки Сергея Шойгу.

Для меня это неприемлемо, ведь Шойгу "лучший" всех времен и народов министр обороны. Я хотел бы встретить его на поле боя, когда в России будет гражданская война. Не Суровикина, ведь с этим будет очень сложно,

– сказал Мальцев.

Гиркин очень ревнует к "успеху" главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Во время однодневного мятежа "повару Путина" не удалось сбросить Шойгу, поэтому для преступника Стрелкова цель номер один – Шойгу. Возможно, он не готовил покушение на министра обороны России, но разговоры такие были.

"Я полностью уверен, что это истинная причина задержания. Сейчас пауки в банке жрут друг друга. Это очень хорошо", – отметил российский оппозиционный политик.

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Все стрелки на Стрелкова

Наибольшее унижение для Горкина – это подъем Пригожина. Один и другой в этой системе противодействуют друг другу. Сейчас патриот-преступник Гиркин представляет опасность.

Почему он так резко выражался? Потому что Пригожин не так резко высказывался. Это конкуренция с Пригожиным,

– добавил Мальцев.

Люди, которые занимались "победой" над Украиной с 2014 года, понимают, что проиграли. Они обвиняют в этом ворвавшегося в Донбасс Гиркина. Все стрелки будут переводить на него даже не на Путина.

Важно! Гиркин находится в международном розыске по делу об уничтожении малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом. Ему был вынесен приговор, предусматривающий пожизненное лишение свободы.

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