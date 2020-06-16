Главарю боевиков Игорю Гиркину объявили новое подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Его объявили в розыск.

Суд также позволил задержание и принудительный привод, сообщает пресс-служба Офиса гепрокурора.

К теме Звери так не поступают, – мать замученного украинца о преступлениях Гиркина на Донбассе

Похищение и пытки украинцев

По данным следствия, с 17 по 19 апреля 2014 года он с другими боевиками похищал патриотически настроенных граждан Украины. Их помещали в специально обустроенное помещение в Славянске, где пытали и наносили ножевые ранения за проукраинскую позицию.

Во время исполнения приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни не менее трех человек, которых незаконно удерживали и пытали,

– говорится в сообщении.

Отметим, первые уголовные дела на Гиркина в Украине завели еще весной 2014 года.

Его подозревают в организации убийств, действиях против суверенитета и целостности Украины, террористической деятельности. В октябре 2019 года также ему сообщили о подозрении в похищениях, пытках и преднамеренных убийствах.

Скандал вокруг интервью Гордона с Гиркиним:

Дмитрий Гордон в мае опубликовал на своем ютуб-канале интервью с главарем донецких сепаратистов Игорем Гиркиним.

Это вызвало критику со стороны общества, а сам журналист заявил, что сделал это для сотрудничества с СБУ. Но в ведомстве отметили, что интервью – инициатива журналиста .

. Правоохранители анализируют материал. СБУ будет изучать возможность приобщить их к официальному обвинению России в агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

Интересно Большинство зрителей Гордона – граждане России: статистика Youtube