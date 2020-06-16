Пытки и убийства украинцев: Гиркину объявили еще одно подозрение
Главарю боевиков Игорю Гиркину объявили новое подозрение в нарушении законов и обычаев войны. Его объявили в розыск.
Суд также позволил задержание и принудительный привод, сообщает пресс-служба Офиса гепрокурора.
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Похищение и пытки украинцев
По данным следствия, с 17 по 19 апреля 2014 года он с другими боевиками похищал патриотически настроенных граждан Украины. Их помещали в специально обустроенное помещение в Славянске, где пытали и наносили ножевые ранения за проукраинскую позицию.
Во время исполнения приказов подозреваемого, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни не менее трех человек, которых незаконно удерживали и пытали,
– говорится в сообщении.
Отметим, первые уголовные дела на Гиркина в Украине завели еще весной 2014 года.
Его подозревают в организации убийств, действиях против суверенитета и целостности Украины, террористической деятельности. В октябре 2019 года также ему сообщили о подозрении в похищениях, пытках и преднамеренных убийствах.
Скандал вокруг интервью Гордона с Гиркиним:
- Дмитрий Гордон в мае опубликовал на своем ютуб-канале интервью с главарем донецких сепаратистов Игорем Гиркиним.
- Это вызвало критику со стороны общества, а сам журналист заявил, что сделал это для сотрудничества с СБУ. Но в ведомстве отметили, что интервью – инициатива журналиста.
- Правоохранители анализируют материал. СБУ будет изучать возможность приобщить их к официальному обвинению России в агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.
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- Офис генпрокурора уже выделил цитаты из интервью, по которым на Гиркина можно составлять обвинения.
- Суд Нидерландов также заявил, что приобщит материалы к делу сбития MH17. Гиркин является одним из четырех обвиняемых, кому Нидерланды объявили подозрение.