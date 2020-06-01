Дмитрий Гордон и Анатолий Шарий неоднократно попадали в скандалы. В частности – из-за видео и интервью, которые они выкладывали на своих ютуб-каналах. Подробнее об их аудитории на этой платформе – читайте далее.

Сервис Tubular – официальный партнер Youtube – предоставляет доступ к внутренней статистике 16,5 миллионов креаторов на платформе. В программе "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" журналисты обнародовали его данные по каналам Гордона и Шария.

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Дмитрий Гордон

Справка. Дмитрий Гордон – журналист, известный своими интервью с разными людьми, а особенно с теми, кто имеет пророссийские взгляды. Подробнее с его биографией можно ознакомиться по этой ссылке, а о скандалах с его участием – по этой.

По данным Tubular, основная часть аудитории Дмитрия Гордона – жители России. Однако треть – это украинские пользователи ютуба. За 3 последних месяца на канале Дмитрия Гордона 44% просмотров из России, а из Украины – 30,3%.

На еще одном канале журналиста – "В гостях у Дмитрия Гордона" сервис показывает почти 24% просмотров из Украины, 49,7% – от российских пользователей.

Анатолий Шарий

Справка. Анатолий Шарий – известный в ютубе блогер из Киева, который транслирует свою пророссийскую позицию. Он часто негативно отзывается об Украине, а особенно о майдане и украинских военных. Подробнее о скандалах, в которые попадал блогер – читайте здесь.

Сервис Tubular показывает, что за последние три месяца на канале у Шария почти одинаковое количество просмотров из Украины и России – 43,8% и 39,7% соответственно.