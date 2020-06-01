Дмитро Гордон та Анатолій Шарій неодноразово потрапляли у скандали. Зокрема – через відео та інтерв'ю, які вони викладали на своїх ютуб-каналах. Детальніше про їх аудиторію на цій платформі – читайте далі.

Сервіс Tubular – офіційний партнер Youtube – надає доступ до внутрішньої статистики 16,5 мільйонів креаторів на платформі. У програмі "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" журналісти оприлюднили його дані щодо каналів Гордона та Шарія.

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Дмитро Гордон

Довідка. Дмитро Гордон – журналіст, відомий своїми інтерв'ю з різними постатями, а особливо з тими, хто має проросійські погляди. Детальніше з його біографією можете ознайомитися за цим посиланням, а про скандали за його участю – за цим.

За даними Tubular, основна частина аудиторії Дмитра Гордона – мешканці Росії. Натомість лише третина – це українські користувачі ютубу. За 3 останній місяці на каналі Дмитра Гордона 44% переглядів – з Росії, натомість з України – 30,3%.

На ще одному каналі журналіста – "В гостях у Дмитра Гордона" сервіс показує майже 24% переглядів з України, 49,7% – від російських користувачів.

Анатолій Шарій

Довідка. Анатолій Шарій – відомий в ютубі блогер з Києва, який транслює свою проросійську позицію. Він часто негативно говорить про Україну, а особливо про Майдан і українських військових. Детальніше про скандали, у які потрапляв блогер – читайте тут.

Сервіс Tubular показує, що за останні три місяці на каналі у Шарія майже однакова кількість переглядів з України та Росії – 43,8% та 39,7% відповідно.