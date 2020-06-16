Ватажку бойовиків Ігорю Гіркіну оголосили нову підозру у порушенні законів і звичаїв війни. Його оголосили в розшук.

Суд також дозволив затримання та примусовий привід, повідомляє пресслужба Офісу гепрокурора.

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Викрадення та катування українців

За даними слідства, з 17 по 19 квітня 2014 він з іншими бойовиками викрадав патріотично налаштованих громадян України. Їх поміщали до спеціально облаштованого приміщення в Слов'янську, де катували і наносили ножові поранення за проукраїнську позицію.

На виконання наказів підозрюваного, підлеглі йому бойовики навмисне позбавили життя не менше трьох осіб, яких незаконно утримували і катували,

– мовиться у повідомленні.

Зазначимо, перші кримінальні справи на Гіркіна в Україні завели ще навесні 2014 року.

Його підозрюють в організації вбивств, діях проти суверенітету і цілісності України, терористичній діяльності. У жовтні 2019 року також йому повідомили про підозру у викраденнях, тортурах і навмисних убивствах.

Скандал довкола інтрв'ю Гордона з Гіркіним:

Дмитро Гордону травні опублікував на своюму ютуб-каналі інтерв'ю з ватажком донецьких сепаратистів Ігорем Гіркіним.

Це викликало критику з боку суспільства, а сам журанліст заявив, що зробив це для співпраці з СБУ. Натомість у відомстві зазначили, що інтерв'ю – ініціатива журналіста.

Правоохорнці аналізують матеріал. СБУ вивчатиме можливість долучити їх до офіційного звинувачення Росії в агресії на Донбасі та окупації Криму.

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