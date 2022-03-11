GitLab прекращает продажи в России и Беларуси

Американский разработчик программного обеспечения GitLab прекращает продажу в России и Беларуси. Это реакция на вторжение России в Украину и циничную бомбардировку мирных городов.

На сайте компании подчеркнули, что GitLab осуждает насилие и незаконное вторжение в Украину.

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В ответ на действия оккупантов GitLab Inc. временно приостановил новый бизнес в России и Беларуси.

Мы осуждаем действия руководства России, а не живущих там людей. Мы понимаем, что ситуация динамична, и GitLab соответствующим образом пересматривает и обновляет свои методы ведения бизнеса.

– говорится в заявлении на сайте компании.

Также в компании заявили, что увеличили штат сотрудников, занимающихся круглосуточным мониторингом угроз и рисков для служб и среды компании, и отметили, что никакие данные клиентов GitLab.com не хранятся и не резервируются в России или Украине.

"Здоровье, безопасность и благополучие 13 членов нашей украинской команды являются нашим приоритетом. Мы поддерживаем ежедневный контакт со всеми членами нашей команды в пострадавшем регионе и работаем непосредственно с пострадавшими, включая их ближайших родственников, для оказания помощи и экономической поддержки", отмечается в заявлении GitLab.

Американский разработчик программного обеспечения GitLab Inc. был создан в Украине в 2011 году Дмитрием Запорожцем.

После того, как Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины и развязала войну, более 100 ведущих иностранных компаний заявили, что сворачивают свой бизнес на территории страны-агрессора. Россияне на экономические санкции реагируют огромными очередями в банкоматы, обменах валюты и магазинах, где еще распродают остатки имеющихся товаров.

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