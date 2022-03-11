На сайті компанії наголосили, що GitLab засуджує насильство та незаконне вторгнення в Україну.
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У відповідь на дії окупантів GitLab Inc. тимчасово зупинив новий бізнес у Росії та Білорусі.
Ми засуджуємо дії керівництва Росії, а не людей, які там живуть. Ми розуміємо, що ситуація динамічна, і GitLab відповідним чином переглядає та оновлює свої методи ведення бізнесу,
– мовиться у заяві на сайті компанії.
Також у компанії заявили, що збільшили штат співробітників, які займаються цілодобовим моніторингом загроз і ризиків для служб та середовища компанії, і наголосили, що жодні дані клієнтів GitLab.com не зберігаються та не резервуються в Росії чи Україні.
"Здоров'я, безпека та добробут 13 членів нашої української команди є нашим пріоритетом. Ми підтримуємо щоденний контакт з усіма членами нашої команди у постраждалому регіоні та працюємо безпосередньо з постраждалими, включаючи їх найближчих родичів, для надання допомоги та економічної підтримки", наголошується в заяві GitLab.
Додамо, що після того, як Росія повномасштабно вдерлась на територію України та розв'язала війну, понад 100 провідних іноземних компаній заявили, що згортають свій бізнес на території країни-агресорки. Росіяни на економічні санкції реагують величезними чергами у банкомати, обмінах валюти та в магазинах, де ще розпродують залишки наявних товарів.
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