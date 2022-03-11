На сайті компанії наголосили, що GitLab засуджує насильство та незаконне вторгнення в Україну.

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У відповідь на дії окупантів GitLab Inc. тимчасово зупинив новий бізнес у Росії та Білорусі.

Ми засуджуємо дії керівництва Росії, а не людей, які там живуть. Ми розуміємо, що ситуація динамічна, і GitLab відповідним чином переглядає та оновлює свої методи ведення бізнесу,

– мовиться у заяві на сайті компанії.

Також у компанії заявили, що збільшили штат співробітників, які займаються цілодобовим моніторингом загроз і ризиків для служб та середовища компанії, і наголосили, що жодні дані клієнтів GitLab.com не зберігаються та не резервуються в Росії чи Україні.

"Здоров'я, безпека та добробут 13 членів нашої української команди є нашим пріоритетом. Ми підтримуємо щоденний контакт з усіма членами нашої команди у постраждалому регіоні та працюємо безпосередньо з постраждалими, включаючи їх найближчих родичів, для надання допомоги та економічної підтримки", наголошується в заяві GitLab.

Цікаво! Американський розробник програмного забезпечення GitLab Inc. був створений в Україні у 2011 році Дмитром Запорожцем.

Додамо, що після того, як Росія повномасштабно вдерлась на територію України та розв'язала війну, понад 100 провідних іноземних компаній заявили, що згортають свій бізнес на території країни-агресорки. Росіяни на економічні санкції реагують величезними чергами у банкомати, обмінах валюти та в магазинах, де ще розпродують залишки наявних товарів.

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