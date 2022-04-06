Гитлер для Путина не герой, его идеал – Сталин, – историк

Гитлера Путин не видит своим героем, просто у обоих схожая риторика и пропаганда. Для Путина идеалом является Сталин, не зря в России 70-80% поддерживают Путина и эта же выборка единогласно поддерживает и Сталина.

Об этом рассказал историк Александр Алферов в эфире 24 канала. Он также добавил, что история 30-х годов повторяется у нас на виду.

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Труды Сталина начали активно тиражировать в России, где-то в середине 2000-х. Я сам видел, как это выглядит в книжном магазине – полка антиукраинских изданий, включая "труды" Табачника и отдельную полку произведений Сталина,

– говорит историк.

Он также отмечает, что надо понимать – Путин случайно подражает Гитлеру, но политическая ситуация развивается не линейно, а повторяется.

"Скажем, мы сейчас живем в 30-е годы ХХ века, когда существовала Лига наций, сейчас – условно, ООН. И эта организация действовала с Гитлером по принципу "потакания", позволила ему поглотить Австрию, Чехословакию", – убежден Алферов.

Так же ООН потакало Путину, когда он в 2008 году напал на Грузию, затем напал на наш Крым и вторгся на Донбасс.

Именно поэтому можно говорить о том, что весь популизм Путина накладывается на гитлеровскую Германию, потому что их лозунги о "денацификации" означают уничтожение всего украинского.

– резюмирует историк.

Про исторические параллели и сходство Путина и Сталина: смотрите видео



