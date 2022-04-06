Про це розповів історик Олександр Алфьоров у ефірі 24 каналу. Він також додав, що історія 30-х років повторюється у нас на очах.

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Праці Сталіна почали активно тиражувати в Росії, десь у середині 2000-х. Я сам бачив, як це виглядає у книгарні – полиця антиукраїнських видань, включно із "працями" Табачника і окрема полиця творів Сталіна,

– говорить історик.

Він також зауважує, що треба розуміти – Путін випадково наслідує Гітлера, але політична ситуація розвивається не лінійно, а повторюється.

"Скажімо, ми зараз живемо у 30-ті роки ХХ століття, коли існувала Ліга націй, зараз – умовно, ООН. І ця організація діяла із Гітлером за принципом "потурання", дозволила йому поглинути Австрію, Чехословаччину", – переконаний Алфьоров.

Так само ООН потурало Путіну, коли він у 2008 напав на Грузію, потім напав на наш Крим та вторгся на Донбас.

Саме тому можна говорити про те, що увесь популізм Путіна накладається на гітлерівську Німеччину, бо їх лозунги про "денацифікацію" означають знищення усього українського,

– резюмує історик.

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