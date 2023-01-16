Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его мнению, вопрос поставки более тяжелых и более действенных видов вооружения политически решен на Западе. Однако, вероятно, есть определенные технические нюансы.

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Украина получит все инструменты для достижения целей

Как подчеркнул Гладких, с начала полномасштабного вторжения в России было много разных "бавовн". Нельзя отвергать и ту версию, что к этому также может быть причастно какое-нибудь западное вооружение.

Не будем забывать, что Украина или определенные "боевые комары" часто наносят удары по военным объектам в России. Как говорил глава СБУ Малыш, "бавовна" в России была, есть и будет. Так не может быть, что они по нам бьют, а сами остаются неприкосновенными,

– отметил Гладких.

Дать однозначный ответ о том, получит ли Украина условные ракеты ATACMS на 300 километров после теракта в Днепре – сложно. Тут все зависит от политической конъюнктуры.

Получит ли Украина ракеты ATACMS после обстрела Днепра: смотрите видео

Однако Запад поддерживает идею, что Украина должна восстановить территориальную целостность и государственный суверенитет по результатам этой войны. Поэтому, по мнению Гладких, Киев будет получать все нужное для достижения цели.

Я думаю, что Украина будет получать все необходимые инструменты для достижения целей. Цель – легальная и легитимная. А дальше – это просто вопрос, как это сделать максимально эффективно,

– отметил Гладких.

Военная помощь от партнеров: коротко