Про це 24 Каналу розповів політолог Валентин Гладких. На його думку, питання постачання важчих та дієвіших видів озброєння політично вирішене на Заході. Однак, ймовірно, є певні технічні нюанси.

До теми Спрацьовують певні обмеження: хто та чому затягує з постачанням танків до України

Україна отримає всі інструменти для досягнення мети

Як наголосив Гладких, з початку повномасштабного вторгнення в Росії було багато різних "бавовн". Не можна відкидати й ту версію, що до цього також може бути причетне якесь західне озброєння.

Не забуваймо, що чи то Україна, чи то певні "бойові комарі" часто завдають ударів по військових об'єктах в Росії. Як говорив очільник СБУ Малюк, "бавовна" в Росії була, є і буде. Так не може бути, що вони по нас б'ють, а самі залишаються недоторканними,

– зазначив Гладких.

Дати однозначну відповідь щодо того, чи отримає Україна умовні ракети ATACMS на 300 кілометрів після теракту в Дніпрі – складно. Тут все залежить від політичної кон'юнктури.

Чи отримає Україна ракети ATACMS після обстрілу Дніпра: дивіться відео

Однак Захід підтримує погляд, що Україна має відновити територіальну цілісність та державний суверенітет за результатами цієї війни. Тому, як вважає Гладких, Київ отримуватиме все потрібне, щоб досягнути мету.

Я думаю, що Україна буде отримувати всі необхідні інструменти для досягнення мети. Мета – легальна та легітимна. А далі – це просто питання, як це зробити максимально ефективно,

– зазначив Гладких.

Військова допомога від партнерів: коротко