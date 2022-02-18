Такое решение судьи приняли 16 февраля. Гладковский потребовал признать недостоверным и опровергнуть расследование коррупции в оборонной сфере.
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Гладковский судился с журналистами после обнародования расследования
Bihus.Info обнародовали резонансную информацию в 2019 году: оечь шла о коррупционных схемах в оборонном секторе. Активное участие в этом, согласно информации расследователей, Игорь Гладковский – сын тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Сразу после того, как материал был опубликован, Игорь Гладковский начал судиться с Bihus.Info. Дело прошло через многие инстанции.
Суды принимали разные решения
Так, в июле 2020 года Подольский райсуд столицы иск удовлетворил, а уже чуть больше года спустя Киевский апелляционный суд отменил это решение. Гладковскому было отказано в его требованиях.
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Что известно об Игоре Гладковском:
- Игорь Гладковский – сын Олега Гладковского – одного из бывших бизнес-партнеров 5-го украинского президента Петра Порошенко.
- Олег Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО в 2015 году.
- 22-летний Игорь Гладковский, по информации журналистов, отвечал за поставку контрабандных российских деталей по завышенным ценам.
- После обнародованного материала НАБУ начало уголовное производство.
- В апреле 2021 года Игоря Гладковского объявили в розыск.