Такое решение судьи приняли 16 февраля. Гладковский потребовал признать недостоверным и опровергнуть расследование коррупции в оборонной сфере.

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Гладковский судился с журналистами после обнародования расследования

Bihus.Info обнародовали резонансную информацию в 2019 году: оечь шла о коррупционных схемах в оборонном секторе. Активное участие в этом, согласно информации расследователей, Игорь Гладковский – сын тогдашнего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Сразу после того, как материал был опубликован, Игорь Гладковский начал судиться с Bihus.Info. Дело прошло через многие инстанции.

Суды принимали разные решения

Так, в июле 2020 года Подольский райсуд столицы иск удовлетворил, а уже чуть больше года спустя Киевский апелляционный суд отменил это решение. Гладковскому было отказано в его требованиях.

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Что известно об Игоре Гладковском: