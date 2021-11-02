Об этом стало известно на брифинге предприятий, посвященном началу производства ВОГ-17В.

Читайте подробнее Впервые в истории: Украина разворачивает серийное производство боеприпасов ВОГ-17В

Жуков снова работает с Укроборонпромом

Согласно данным концерна, на входящем в состав "Укроборонпрома" шосткинском заводе "Импульс" развернут первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов.

Разработкой этого боеприпаса займется СКБ "Вектор-В", руководителем которого является Виталий Жуков.

Обратите внимание! Жуков – один из фигурантов коррупционных схем и бизнес-партнер Гладковского-младшего.

"Дело Гладковского": что известно