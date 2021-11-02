Про це стало відомо на брифінгу підприємств, присвяченому початку виробництва ВОГ-17В.

Читайте детальніше Вперше в історії: Україна розгортає серійне виробництво боєприпасів ВОГ-17В

Жуков знову працює з Укроборонпромом

На шосткинському заводі "Імпульс", що входить до складу "Укроборонпрому", розгорнуть перше в історії незалежної України серійне виробництво боєприпасів для підствольних та автоматичних гранатометів.

Розробкою цього боєприпасу займеться СКБ "Вектор-В", керівником якого є Віталій Жуков.

Зверніть увагу! Жуков – один з фігурантів корупційних схем і бізнес-партнер Гладковського-молодшого.

"Справа Гладковського": що відомо