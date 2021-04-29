Главу бюджетного комитета парламента Юрия Аристова журналисты "Схем" поймали на посещении ресторана во время локдауна в столице. Согласно карантинным ограничениям, блюда заведение могло готовить только на вынос или доставку.

Такие поступки нардепа от "Слуги народа" вопреки правилам зафиксировали не один раз. Сам нардеп сообщил журналистам, что ничего не нарушал.

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Аристова трижды видели в ресторане во время локдауна

Наведывался парламентарий, согласно расследованию, в заведение в правительственном квартале. Речь идет о ресторане "Адриатик" в центре столицы. Журналисты 8 апреля через окно заметили повара за работой и официанта. Они и гости были без защитных масок.

Нардеп выходил из заведения через кухню

В это время из заведения вышел Аристов со спутниками. Впоследствии ситуация повторилась 12 апреля. На этот раз возле ресторана заметили машину избранника. Впоследствии заметили депутата – он вышел из кухни.



Возле ресторана видели машину Аристова / Фото "Радио Свобода"

Был и третий случай – 21 апреля: тогда Аристов появился в компании Евгении Дубинской – президента общественного союза "Фонд развития и инноваций ЖКХ". Журналисты зафиксировали, что они не надели масок.



В ресторан Аристов приходил со спутницей / Фото "Радио Свобода"

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Аристов уверяет, что карантин не нарушал

Сам Аристов уверяет, в заведение ходил не обедать, а просто пообщаться с товарищем.

У меня когда-то давно работал повар, который там сейчас работает и является владельцем этого ресторана. Ну, я общаюсь на свободные темы – относительно того бизнеса, которым я занимался раньше,

– сказал Аристов.

Также нардеп говорит, что переболел коронавирусом, как и владелец заведения, поэтому риска якобы нет.

Интересно! Что касается предыдущих визитов – 8 и 12 апреля, то Аристов подчеркнул, что ему трудно комментировать прошлые события.

Смотрите расследование "Схем":

Недавно прогремел скандал с вечеринкой Николая Тищенко

Ранее отметился громким празднованием дня рождения жены нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. Он устроил вечеринку в отеле – во время локдауна в Киеве. Сам парламентарий уверял, что правила не нарушал, ведь праздник был в номере, да и гости все были с отрицательными тестами. Штраф за нарушение должен был оплатить отель.