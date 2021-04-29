Глава бюджетного комитета Рады Аристов во время локдауна ходил в ресторан, – "Схемы"
Главу бюджетного комитета парламента Юрия Аристова журналисты "Схем" поймали на посещении ресторана во время локдауна в столице. Согласно карантинным ограничениям, блюда заведение могло готовить только на вынос или доставку.
Источник:"Схемы"
Такие поступки нардепа от "Слуги народа" вопреки правилам зафиксировали не один раз. Сам нардеп сообщил журналистам, что ничего не нарушал.
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Аристова трижды видели в ресторане во время локдауна
Наведывался парламентарий, согласно расследованию, в заведение в правительственном квартале. Речь идет о ресторане "Адриатик" в центре столицы. Журналисты 8 апреля через окно заметили повара за работой и официанта. Они и гости были без защитных масок.
Нардеп выходил из заведения через кухню
В это время из заведения вышел Аристов со спутниками. Впоследствии ситуация повторилась 12 апреля. На этот раз возле ресторана заметили машину избранника. Впоследствии заметили депутата – он вышел из кухни.
Возле ресторана видели машину Аристова / Фото "Радио Свобода"
Был и третий случай – 21 апреля: тогда Аристов появился в компании Евгении Дубинской – президента общественного союза "Фонд развития и инноваций ЖКХ". Журналисты зафиксировали, что они не надели масок.
В ресторан Аристов приходил со спутницей / Фото "Радио Свобода"
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Аристов уверяет, что карантин не нарушал
Сам Аристов уверяет, в заведение ходил не обедать, а просто пообщаться с товарищем.
У меня когда-то давно работал повар, который там сейчас работает и является владельцем этого ресторана. Ну, я общаюсь на свободные темы – относительно того бизнеса, которым я занимался раньше,
– сказал Аристов.
Также нардеп говорит, что переболел коронавирусом, как и владелец заведения, поэтому риска якобы нет.
Смотрите расследование "Схем":
Недавно прогремел скандал с вечеринкой Николая Тищенко
Ранее отметился громким празднованием дня рождения жены нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. Он устроил вечеринку в отеле – во время локдауна в Киеве. Сам парламентарий уверял, что правила не нарушал, ведь праздник был в номере, да и гости все были с отрицательными тестами. Штраф за нарушение должен был оплатить отель.
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