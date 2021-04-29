Голова бюджетного комітету Ради Арістов під час локдауну ходив у ресторан, – "Схеми"
Голову бюджетного комітету парламенту Юрія Арістова журналісти "Схем" впіймали на відвідинах ресторану під час локдауну у столиці. Згідно з карантинними обмеженнями, страви заклад міг готувати лише на винос або доставку.
Джерело:"Схеми"
Такі вчинки нардепа від "Слуги народу" всупереч правилам зафіксували не один раз. Сам нардеп повідомив журналістам, що нічого не порушував.
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Арістова тричі бачили в ресторані під час локдауну
Навідувався парламентар, згідно з розслідуванням, в заклад в урядовому кварталі. Мовиться про ресторан "Адріатік" в центрі столиці. Журналісти 8 квітня через вікно помітили кухаря за роботою та офіціанта. Вони та гості були без захисних масок.
Нардеп виходив з закладу через кухню
У цей час з закладу вийшов Арістов з супутниками. Згодом ситуація повторилась 12 квітня. Цього разу біля ресторану помітили автівку обранця. Згодом помітили депутата – він вийшов з кухні.
Біля ресторану бачили машину Арістова / Фото "Радіо Свобода"
Був і третій випадок – 21 квітня: тоді Арістов з'явився у компанії Євгенії Дубінської – президентки громадської спілки "Фонд розвитку та інновацій ЖКГ". Журналісти зафіксували, що вони не одягнули масок.
В ресторан Арістов приходив з супутницею / Фото "Радіо Свобода"
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Арістов запевняє, що карантин не порушував
Сам Арістов запевняє, в заклад ходив не обідати, а просто поспілкуватись з товаришем.
У мене колись давно працював кухар, який там зараз працює і є власником цього ресторану. Ну, я спілкуюсь на вільні теми – стосовно того бізнесу, яким я займався раніше,
– сказав Арістов.
Також нардеп каже, що перехворів коронавірусом, як і власник закладу, тому ризику начебто нема.
Дивіться розслідування "Схем":
Нещодавно прогримів скандал з вечіркою Миколи Тищенка
Раніше відзначився гучним святкуванням дня народження дружини нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко. Він влаштував вечірку у готелі – під час локдауну у Києві.Сам парламентар запевняв, що правила не порушував, адже свято було у номері та й гості усі були з негативними тестами. Штраф за порушення мав сплатити готель.
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