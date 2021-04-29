Голову бюджетного комітету парламенту Юрія Арістова журналісти "Схем" впіймали на відвідинах ресторану під час локдауну у столиці. Згідно з карантинними обмеженнями, страви заклад міг готувати лише на винос або доставку.

Такі вчинки нардепа від "Слуги народу" всупереч правилам зафіксували не один раз. Сам нардеп повідомив журналістам, що нічого не порушував.

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Арістова тричі бачили в ресторані під час локдауну

Навідувався парламентар, згідно з розслідуванням, в заклад в урядовому кварталі. Мовиться про ресторан "Адріатік" в центрі столиці. Журналісти 8 квітня через вікно помітили кухаря за роботою та офіціанта. Вони та гості були без захисних масок.

Нардеп виходив з закладу через кухню

У цей час з закладу вийшов Арістов з супутниками. Згодом ситуація повторилась 12 квітня. Цього разу біля ресторану помітили автівку обранця. Згодом помітили депутата – він вийшов з кухні.

Біля ресторану бачили машину Арістова / Фото "Радіо Свобода"

Був і третій випадок – 21 квітня: тоді Арістов з'явився у компанії Євгенії Дубінської – президентки громадської спілки "Фонд розвитку та інновацій ЖКГ". Журналісти зафіксували, що вони не одягнули масок.

В ресторан Арістов приходив з супутницею / Фото "Радіо Свобода"

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Арістов запевняє, що карантин не порушував

Сам Арістов запевняє, в заклад ходив не обідати, а просто поспілкуватись з товаришем.

У мене колись давно працював кухар, який там зараз працює і є власником цього ресторану. Ну, я спілкуюсь на вільні теми – стосовно того бізнесу, яким я займався раніше,

– сказав Арістов.

Також нардеп каже, що перехворів коронавірусом, як і власник закладу, тому ризику начебто нема.

Цікаво! Щодо попередніх візитів – 8 та 12 квітня, то Арістов наголосив, що йому важко коментувати минулі події.

Дивіться розслідування "Схем":

Нещодавно прогримів скандал з вечіркою Миколи Тищенка

Раніше відзначився гучним святкуванням дня народження дружини нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко. Він влаштував вечірку у готелі – під час локдауну у Києві.Сам парламентар запевняв, що правила не порушував, адже свято було у номері та й гості усі були з негативними тестами. Штраф за порушення мав сплатити готель.