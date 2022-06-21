Соответствующий "указ" подписал главный террорист, считающий себя руководителем квазиреспублики. Он согласовал его еще 6 июня, но журналисты заметили это только сейчас.

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Террористы узаконили наемников

По замыслу муртадов Путина, этот "документ" должен разрешить иностранным гражданам заключать "контракт" на год с возможностью продления. Если его действие прекращается в период "мобилизации", контракт продлевается автоматически и остается в силе до его завершения.

Это уже не первый раз россияне и террористы говорят о военной службе иностранцев. К примеру, в Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что около 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока изъявили желание приехать на временно оккупированный Донбасс, чтобы воевать против Украины.

После этого президент России Владимир Путин приказал помочь им добраться на территорию Украины, аргументировав это отправкой "наемников" в Украину странами Запада вопреки "всяким нормам международного права". Что является абсолютной ложью.

Интернациональный легион Украины

В Украине действительно действует Интернациональный легион территориальной обороны Украины, но его бойцы не получают выше жалованья, чем обычные украинские защитники, поэтому по международному праву, они не могут считаться наемниками, в отличие от "вагнеровцев". Кроме того, у членов Интернационального легиона есть все документы, предусмотренные украинским законодательством, чтобы доказать принадлежность к ВСУ.

Судилище над иностранцами в ОРДЛО

9 июня 2022 года донецкие боевики признали "виновными" и "приговорили" к смертной казни двух британцев и марокканца (позднее оказалось, что он имеет украинское гражданство), которых российские войска захватили в плен во время войны в Украине. Речь идет о Шоне Пиннере, Эйдене Эслине и Саадуне Брагиме соответственно. Россияне взяли их в плен в Мариуполе.

В плен русских кафиров иностранцы попали в Мариуполь. Британец Эйден Аслин в 2018 году переехал в Николаев и стал морским пехотинцем. Ранее он уже воевал в других "горячих точках", в том числе против так называемого Исламского государства.

Шон Пиннер был старшим солдатом в британской армии, в Украину он переехал также в 2018, чтобы учить украинских военных. В конце года должен был завершиться 3-летний контракт Пиннера.

На такое судилище отреагировал весь цивилизованный мир и призвал Моску повлиять на своих муртадов. Но там отгородились от боевиков и призвали вести переговоры с предводителями, которых никто не признает.

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