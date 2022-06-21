Відповідний "указ" підписав головний терорист, який вважає себе керівником квазіреспубліки. Він його погодив ще 6 червня, але журналісти помітили це тільки зараз.

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Терористи узаконили найманців

За задумом посіпак Путіна, цей "документ" має дозволити іноземним громадянам укладати "контракт" на рік з можливістю продовження. Якщо його дія припиняється в період "мобілізації", контракт продовжується автоматично і залишається чинним до його завершення.

Це вже не вперше росіяни й терористи говорять про військову службу іноземців. Наприклад, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що близько 16 тисяч добровольців із Близького Сходу "виявили бажання" приїхати на тимчасово окупований Донбас, щоб воювати проти України.

Після цього президент Росії Володимир Путін наказав допомогти їм дістатися на територію України, аргументувавши це відправкою "найманців" в Україну країнами Заходу всупереч "усяким нормам міжнародного права". Що є абсолютною брехнею.

Інтернаціональний легіон України

В Україні справді діє Інтернаціональний легіон територіальної оборони України, але його бійці не отримують вищу платню, ніж звичайні українські захисники, тому за міжнародним правом вони не можуть вважатись найманцями, на відміну від вагнерівців. Окрім того, члени Інтернаціонального легіону мають всі документи, передбачені українським законодавством, щоб довести приналежність до ЗСУ.

Судилище над іноземцями в ОРДЛО

9 червня 2022 року донецькі бойовики визнали "винними" та "засудили" до смертної кари двох британців і марокканця (пізніше виявилося, що він має українське громадянство), яких перед тим російські війська захопили в полон під час війни в Україні. Мова йде про Шона Піннера, Ейдена Есліна та Саадуна Брагіма відповідно. Росіяни взяли їх в полон у Маріуполі.

У полон російських окупантів іноземці потрапили у Маріуполі. Британець Ейден Аслін у 2018 році переїхав до Миколаєва та став морським піхотинцем. Раніше він вже воював в інших "гарячих точках", зокрема проти так званої Ісламської держави.

Шон Піннер був старшим солдатом у британській армії, в Україну він переїхав також у 2018-му, щоб навчати українських військових. Вкінці року мав завершитись 3-річний контракт Піннера.

На таке судилище відреагував весь цивілізований світ, закликавши Москву повпливати на своїх посіпак. Але там відгородилися від бойовиків та закликали вести переговори з ватажками, яких ніхто не визнає.

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