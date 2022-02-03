Глава британского МИД после отмененного визита в Украину позвонила Кулебе

Разговор министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Великобритании Лиз Трасс состоялся 2 февраля. Говорили о поддержке со стороны Лондона нашей страны перед российской угрозой.

Госпожа Трасс выразила глубокое разочарование тем, что не смогла посетить Украину на этой неделе (из-за инфицирования коронавирусом), но надеется как можно скорее совершить этот визит. Также британская министерша сообщила, что в ближайшее время планирует посетить Москву.

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Британская глава МИД не смогла приехать в Киев, но позвонила Кулебе

Как отметили в британском внешнедипломатическом ведомстве, оба собеседника, Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс, согласились, что Европа и НАТО должны стать перед Россией "крепким и единым фронтом".

Трасс заверила, что Великобритания продолжает дипломатические усилия по сдерживанию России.

А также оказывает оборонную и экономическую поддержку Украине.

Лондон и Киев отдельно отметили важность установления более тесных торговых, инвестиционных, дипломатических связей стран и сотрудничества в сфере безопасности.

В украинском МИД акцентировали внимание на новом формате сотрудничества Лондона, Варшавы и Киева

В украинском МИД добавили, что Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс скоординировали следующие шаги по развитию трехстороннего формата сотрудничества Украина – Великобритания – Польша.

Также дипломаты отметили успешный визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Украину.

Дмитрий Кулеба высоко оценил роль Королевства в консолидации усилий партнеров Украины для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий. И особенно поблагодарил за намерения Лондона ввести санкции к Кремлю.

Министр Кулеба надеется на аналогичные шаги других партнеров, чтобы Москва ясно понимала конкретные последствия, которые ощутит в случае нового масштабного вторжения в Украину.

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