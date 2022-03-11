Глава Черниговской ОВА показал разрушения в городе и рассказал о ситуации

Российские военные на рассвете 11 марта обстреляли Чернигов. Сейчас коммунальщики работают над восстановлением водоснабжения в городе.

Оккупанты ударили по городской библиотеке и стадиону имени Гагарина. О последствиях атаки рассказал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

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Это уже агония. Я думаю, что у них скоро закончатся снаряды, потому что так, как они бьют по городам Украины, точно на долго не хватит,

– сказал чиновник.

Возле библиотеки образовалась огромная воронка. Снаряд террористы выпустили из самолета. Сейчас в городе прорыв водоканала. Однако все коммунальные службы работают, поэтому вода вскоре появится.

Чаус рассказал, что важной задачей сейчас является собрать как можно больше помощи в общинах, чтобы отвезти в Чернигов. "Как только появится безопасная возможность, мы сразу отвезем и горючее, и продукты", – отметил глава ОВА.

Он добавил, что запасы есть, но их нужно постоянно обновлять.

Смотрите видео с последствиями обстрела Чернигова:

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