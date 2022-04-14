Глава дипломатии Ирландии едет в Киев: будет готовить отчет для Совбеза ООН

Министр иностранных дел Ирландии направляется в Киев. Саймон Ковени готовит отчет для Совета Безопасности ООН.

В сообщении издания говорится о том, что глава ведомства 14 апреля в Киеве проведет встречи с украинскими официальными лицами.

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В Украину прибыл глава дипломатии Ирландии

Саймон Ковени обсудит государственную помощь и заявку страны на членство в Европейском Союзе, а также дальнейшие санкции в отношении России. Ковени представит свои выводы в Совет Безопасности ООН, в котором Ирландия является непостоянным членом.

Также ирландский министр посетит районы Киева, которые непосредственно пострадали от российского вторжения, а также встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резніковим.

Напомним, накануне в Киев приехали президенты сразу нескольких стран: Литвы – Гитанас Науседа, Польши – Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис и Латвии Эгилс Левитс. Они встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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