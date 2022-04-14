У повідомленні видання йдеться про те, що глава відомства 14 квітня у Києві проведе зустрічі з українськими офіційними особами.

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В Україну прибув глава дипломатії Ірландії

Саймон Ковені обговорить державну допомогу і заявку країни на членство в Європейському Союзі, а також подальші санкції щодо Росії. Ковені представить свої висновки до Ради Безпеки ООН, в якій Ірландія є непостійним членом.

Також ірландський міністр відвідає райони Києва, які безпосередньо постраждали від російського вторгнення, а також зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим.

Нагадаємо, напередодні до Києва приїхали президенти одразу кількох країн: Литви – Гітанас Науседа, Польщі – Анджей Дуда, Естонії – Алар Каріс і Латвії – Егілс Левітс. Вони зустрілися з українським лідером Володимиром Зеленським.

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