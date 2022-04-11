З відповідною заявою міністр закордонних справ виступив у Брюсселі перед зустріччю зі своїми європейськими колегами. Він зазначив, що Ірландія вимагатиме максималістичного підходу до четвертого пакета санкцій проти путінського режиму.

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За словами Ковені, Ірландія давно прагнула зайняти радикальнішу позицію, аби зупинити продовження війни проти України. Він додав, що це насамперед стосується санкцій щодо осійської нафти.

Ми знаємо, що це дуже складно для деяких держав-членів, і ми маємо зберігати єдину позицію щодо всього ЄС,

– додав він.

ЄС продовжує фінансувати війну

У промові Ковені відмітив, що Європейський союз витрачає сотні мільйонів євро на імпорт нафти з Росії, що є прямим фінансуванням війни та жорстокості.

На наш погляд, необхідно припинити фінансування війни, навіть попри те, що воно створює величезні виклики, які ЄС повинен вирішити спільними зусиллями,

– підсумував міністр.

Водночас він наголосив, що наразі невідомо, чи включать питання нафти до наступного пакета санкцій.

Ми чули від президента Комісії, що зараз вони працюють над тим, щоб нафта стала частиною наступного пакета санкцій, і ми вважаємо, що чим раніше це станеться, тим краще,

– йдеться у його зверненні.

Раніше щодо ембарго на імпорт російської нафти висловилася депутатка Ліз Чейні. Вона зазначила, що європейські країни повинні зрозуміти, що вони фінансують геноцид українського народу.

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