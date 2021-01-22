Глава Евросовета призвал Путина немедленно освободить Навального: детали
Президент Европейского Совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудил арест Алексея Навального. В частности, он призвал немедленно освободить оппозиционера из изолятора.
Российские власти должны провести полное и прозрачное расследование покушения на Навального. Об этом глава Европейского совета сообщил в твиттере.
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Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский Союз призывает немедленно освободить российского оппозиционера.
В сегодняшнем разговоре с Путиным я подтвердил, что Евросоюз един в своем осуждении задержания Навального,
- заявил глава Совета Европы.
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Задержание Навального: коротко
- Алексей Навальный 7 января 2021 года вернулся в Москву из Германии, где он лечился и проходил реабилитацию после отравления. Впрочем, оппозиционера задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Шереметьево".
- Полиция избрала Навальному меру пресечения в виде 30 суток содержания под стражей.
- Навальный написал пост из СИЗО. В частности, он заявил, что не жалеет о своем возвращении в Россию.
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