Президент Европейского Совета Шарль Мишель во время телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудил арест Алексея Навального. В частности, он призвал немедленно освободить оппозиционера из изолятора.

Российские власти должны провести полное и прозрачное расследование покушения на Навального. Об этом глава Европейского совета сообщил в твиттере. Читайте также Украинский может стать официальным языком Евросоюза, – языковой омбудсмен Креминь Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский Союз призывает немедленно освободить российского оппозиционера. В сегодняшнем разговоре с Путиным я подтвердил, что Евросоюз един в своем осуждении задержания Навального,

- заявил глава Совета Европы. Обратите внимание! В России 21 января 2020 года силовики начали массово задерживать людей из окружения Алексея Навального. Все из-за того, что 23 января сторонники политика запланировали провести митинги по всей стране. Подробнее об этом – читайте здесь. К теме Остановить "Северный поток-2": Европарламент призвал ввести санкции из-за ареста Навального Задержание Навального: коротко Алексей Навальный 7 января 2021 года вернулся в Москву из Германии, где он лечился и проходил реабилитацию после отравления. Впрочем, оппозиционера задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту "Шереметьево".

Полиция избрала Навальному меру пресечения в виде 30 суток содержания под стражей.

Навальный написал пост из СИЗО. В частности, он заявил, что не жалеет о своем возвращении в Россию.