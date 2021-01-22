Глава Євроради закликав Путіна негайно звільнити Навального: деталі
Президент Європейської Ради Шарль Мішель під час телефонної розмови з Володимиром Путіним обговорив арешт Олексія Навального. Зокрема, він закликав негайно звільнити опозиціонера з ізолятора.
Російська влада повинна провести повне та прозоре розслідування замаху на Навального. Про це очільник Європейської Ради повідомив у твіттері.
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Шарль Мішель наголосив, що Європейський Союз закликає негайно звільнити російського опозиціонера.
У сьогоднішній розмові з Путіним я підтвердив, що Євросоюз єдиний у своєму засудженні затримання Навального,
– заявив глава Ради Європи.
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Затримання Навального: коротко
- Олексій Навальний 7 січня 2021 року повернувся до Москви з Німеччини, де він лікувався та проходив реабілітацію після отруєння. Втім, опозиціонера затримали під час проходження паспортного контролю в аеропорту "Шереметьєво".
- Поліція обрала Навальному запобіжний захід у вигляді 30 діб тримання під вартою.
- Навальний написав пост із СІЗО. Зокрема, він заявив, що не шкодує про своє повернення у Росію.
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