Глава Фонда госимущества Сенниченко объявил об отставке
Источник:Фонд государственного имущества Украины
Дмитрий Сенниченко в четверг, 18 ноября, сообщил, что уходит с должности главы Фонда государственного имущества. Чиновник отметил: это его личное желание.
Фонд госимущества Сенниченко возглавлял более 2 лет. Чиновник отметил, что именно столько времени и собирался провести на должности.
Заметьте Расследование покажет, были ли какие-то заговоры, – Сенниченко о приватизации "большевика"
По словам Сенниченко, настало время идти дальше. Тем более, что за 2 года Фонд госимущества "сильно изменился и имеет постоянство, имеет новые процессы".
Отставка – это мое личное желание и мои планы,
– подчеркнул чиновник.
Сенниченко признался, что сначала немного отдохнет, а тогда продолжит заниматься полезными для Украины делами.
СМИ пишут о недовольстве Зеленского
Между тем украинские СМИ называют вероятные причины отставки Сенниченко. В частности, есть версия, что президент Владимир Зеленский – недоволен тем, что избиратели плохо воспринимают приватизацию.
"Зеленский боится снижения своих рейтингов, поэтому хочет перезапустить процесс приватизации с новым руководителем", – говорится в сообщении.
История с "Большевиком"
- Журналист Сергей Лещенко заявил, что Сенниченко уходит в отставку из-за "скандальной приватизации завода "Большевик", которая прошла под одного участника".
- Киевский машиностроительный завод продали компании "Дженерал Коммерс" в 2021 году за 1,4 миллиарда гривен.
- Аукцион длился всего 10 минут.
- Завод вошел в историю как крупнейший за последние 15 лет объект, который Украина продала на аукционе.
- Антимонопольный комитет заявил, что проверит, не было ли между участниками торгов сговора и неконкурентных действий.
- В то же время Сенниченко убежден: продажа состоялась согласно закону.