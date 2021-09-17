Глава ГБР признался, когда в последний раз виделся с Зеленским и звонит ли ему президент
Исполняя обязанности директора ГБР Алексей Сухачев рассказал, что имеет прямую связь с Владимиром Зеленским. Однако он ни разу не созванивался с украинским президентом.
Как заверил Сухачев в интервью случая воспользоваться линией прямой связи с Зеленским у него не было.
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Отвечая на вопрос, насколько независимое ГБР и звонит ли президент лично и. о. директора, Сухачев сказал: "У меня установлена прямая связь, но президент ни разу еще не звонил".
Относительно звонков от главы Офиса Президента Андрея Ермака, то директор ГБР подчеркнул, что нет с ним прямой связи.
Когда ГБР в последний раз встречался с Зеленским
Сухачев рассказал, что в последний раз видел президента довольно давно. Произошло это, по его словам, весной, еще во время совещания по массовым мероприятиям возле Офиса Президента.