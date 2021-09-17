Як запевнив Сухачов в інтерв'ю нагоди скористатися лінією прямого зв'язку із Зеленським у нього не було.

Важливо Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Зеленського за статтею про держзраду

Відповідаючи на запитання, наскільки незалежне ДБР і чи телефонує президент особисто в. о. директора, Сухачов сказав: "У мене встановлено прямий зв'язок, але президент жодного разу ще не телефонував".

Щодо дзвінків від голови Офісу Президента Андрія Єрмака, то директор ДБР підкреслив, що немає з ним прямого зв'язку.

Коли ДБР востаннє зустрічався із Зеленським

Сухачов розповів, що востаннє бачив президента досить давно. Сталося це, за його словами, навесні, ще під час наради щодо масових заходів біля Офісу Президента.