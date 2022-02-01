Глава Госпотребслужбы уходит в отставку из-за проблем со здоровьем

Владислава Магалецкая подала заявление на увольнение с должности главы Госпродпотребслужбы. Она объяснила, что такое решение пришлось принять из-за состояния здоровья.

О своей отставке чиновник сообщила вечером 1 февраля в фейсбуке. Магалецкая заметила, что говорится об увольнении по собственному желанию.

Мой последний рабочий день, – руководитель Укрспирта уходит с должности

По словам главы Госпотребслужбы, врачи настоятельно рекомендовали ей уменьшить нагрузку в течение ближайших нескольких месяцев. А должность, которую она занимала, требует круглосуточного включения и полной самоотдачи. "Работать в таком режиме в ближайшее время я просто физически не смогу", – отметила Магалецкая.

Новость дополняется...