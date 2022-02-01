Про свою відставку чиновниця повідомила ввечері 1 лютого у фейсбуці. Магалецька зауважила, що мовиться про звільнення за власним бажаннням.

Мій останній робочий день, – керівник Укрспирту йде з посади ​

Детальніше про причини відставки

За словами очільниці Держпродспоживслужби, лікарі наполегливо рекомендували їй зменшити навантаження упродовж найближчих декількох місяців. Натомість посада, яку вона обіймала з листопада 2020 року, потребує цілодобового включення та повної самовіддачі. "Працювати у такому режимі у найближчий час я просто фізично не зможу", – наголосила Магалецька.

Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру у підвішеному стані фактично без керівництва,

– зазначила вона.

Магалецька запевнила, що вона не з тих, хто буде чіплятися за крісло. Мовляв, потратила надто багато зусиль, часу й енергії, щоб реформувати Держпродспоживслужбу, осучаснити її та зробили більш європейською та ефективною.

"Реформи мають бути продовжені. Досягнуті результати мають стати фундаментом для подальшого росту. Проєкти, які були запущені, мають бути реалізовані до кінця", – підкреслила посадовиця.

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