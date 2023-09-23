"Хороший маршрут": Буданов объяснил появление дронов возле резиденции Путина

Неизвестные БПЛА пугают москвичей так же, как и севастопольцев ракеты. Несколько дронов долетели и до Путина.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, беспилотники не запускают специально на резиденции Путина. Они летят в сторону других целей, но пролетают рядом – транзитом.

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Что дают удары по "Москва-сити"

Над этой резиденцией (Ново-Огарево, – 24 Канал) проходит хороший воздушный маршрут на Москву,

– так Буданов прокомментировал появление дрона близко к резиденции Путина.

В деловом квартале расположены офисы крупных российских компаний и госучреждений, в том числе несколько российских министерств. Это своеобразное послание от Украины: война касается всех, никто не останется в стороне. Либо российский бизнес поможет остановить агрессию России, либо станет соучастником преступлений Путина.

Кстати, наше государство бьет точечно по военным и административным целям, в отличие от россиян.

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Дроны над резиденциями диктатора