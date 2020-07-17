Глава Консультативного совета по делам ветеранов войны Сергей Куницын отметил, что опыт отношений Киева и Крыма начала 90-х может быть использован в процессе реинтеграции Донбасса.

Куницын обозначил конкретные шаги, которые в 90-х сделала Украина для того, чтобы Крым остался в ее составе. Об этом Куницын сказал в интервью Интерфакс-Украина.

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Шаги, которые могут помочь реинтеграции Донбасса

Все последующие действия Украина выполнила в 1991 году, когда распался Советский Союз и "Крым шатался".

Через местный крымский референдум была воссоздана Автономная Республика Крым.

В 1992 году в парламенте Украины проголосовали за закон о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем, и Крыму были отданы колоссальные полномочия. Был пост президента Крыма, все налоги оставались в Крыму, языковая, культурная, по сути дела, автономия. Потому что Украина была слаба, как государство, начиная от Вооруженных сил, заканчивая всеми остальными институтами.

По его мнению, подобный опыт мог бы быть использован как пример для того же Донбасса.

То есть нам пытаются впихнуть много "особых статусов", но был принят закон тогда, в 1992 году, о разграничении предметов ведения и полномочий между Киевом и Автономной Республикой Крым. Этот опыт сыграл свою роль. Он удержал тогда Крымский полуостров,

– пояснил Куницын.

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Куницын также напомнил, что президенту Леониду Кучме была предложена и реализована идея создания крымской экспериментальной экономической зоны "Сиваш". На той территории было сосредоточено 50% промышленного потенциала Крыма и были созданы уникальные экономические условия. Благодаря этому на севере Крыма в те тяжелые годы вовремя платили пенсии и зарплаты.