Глава Консультативної ради у справах ветеранів війни Сергій Куніцин зауважив, що досвід відносин Києва і Криму початку 90-х може бути використаний в процесі реінтеграції Донбасу.

Куніцин окреслив конкретні кроки, які у 90-х зробила Україна для того, щоб Крим залишився в її складі. Про це Куніцин сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Актуально Україна готова до наступу Росії з Півдня, – міністр оборони Таран

Кроки, що можуть допомогти реінтеграції Донбасу

Усі наступні дії Україна виконала у 1991 році, коли розпався Радянський Союз і "Крим хитався".

Через місцевий кримський референдум була відтворена Автономна Республіка Крим.

У 1992 році у парламенті України проголосували за закон про розмежування повноважень між Києвом і Сімферополем, і Криму були віддані колосальні повноваження. Був пост президента Криму, всі податки залишалися в Криму, мовна, культурна, по суті справи, автономія. Тому що Україна була слабка, як держава, починаючи від Збройних сил, закінчуючи всіма іншими інститутами.

На його думку, подібний досвід міг би бути використаний як приклад для того ж Донбасу.

Тобто нам намагаються впихнути багато "особливих статусів", але був ухвалений закон тоді, у 1992 році, про розмежування предметів ведення і повноважень між Києвом і Автономною Республікою Крим. Цей досвід зіграв свою роль. Він утримав тоді Кримський півострів,

– пояснив Куніцин.

Важливо Мальовничі пляжі Криму перетворюються у болото, окупантам байдуже: фото

Куніцин також нагадав, що президенту Леоніду Кучмі була запропонована і реалізована ідея створення кримської експериментальної економічної зони "Сиваш". На тій території було зосереджено 50% промислового потенціалу Криму і були створені унікальні економічні умови. Завдяки цьому на півночі Криму в ті важкі роки вчасно платили пенсії та зарплати.