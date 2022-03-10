Глава МАГАТЭ летит в Турцию обсудить вопросы безопасности АЭС в Украине

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Турцию, чтобы обсудить вопросы безопасности атомных энергостанций Украины и других ядерных объектов. Сегодня он выступит на Анталийском дипломатическом форуме.

Гросси сообщил, что уже в пути в Анталию. Он планирует обсудить вопросы обеспечения безопасности в Украине и сохранения ядерных объектов.

Важно Люди 14 дней в плену на ЧАЭС, но не хотят оттуда уходить, потому что будет беда, – глава "Энергоатома"

Форум пройдет 10 марта – в тот же день, когда ведутся переговоры министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и пропутинского министра Лаврова.

Я на пути в Анталию, Турция, чтобы обсудить срочный вопрос обеспечения безопасности и сохранения ядерных объектов Украины,

– написал Гросси в своем твиттере.



Директор МАГАТЭ отправился в Анталию / Фото Рафаэль Гросси

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