Гроссі повідомив, що вже у дорозі до Анталії. Він планує обговорити питання забезпечення безпеки в Україні та питання збереження ядерних об'єктів.

Важливо Люди 14 днів у полоні на ЧАЕС, але не хочуть звідти йти, бо буде біда, – глава "Енергоатому"

Форум пройде 10 березня – у той самий день, коли ведуться переговори міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та пропутінського міністра Лаврова.

Я на шляху до Анталії, Туреччина, щоб обговорити нагальне питання забезпечення безпеки та збереження ядерних об'єктів України,

– написав Гроссі у своєму твітері.

Директор МАГАТЕ вирушив до Анталії / Фото Рафаель Гроссі

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Вас може зацікавити – Повне знеструмлення ЧАЕС: коментар очільника "Енергоатому" про наслідки: дивіться відео