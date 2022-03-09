Глава "Медицинских закупок" Жумадилов вступил в ряды ВСУ
Источник:фейсбук Арсена Жумадилова
Глава госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов присоединился к рядам Вооруженных сил. После победы Украины в войне с Россией обещает вернуться в компанию.
Жумадилов сообщил в сети, что с недавних пор он – в ВСУ. Но тут же уточнил, что уже не только мысленно.
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Глава "Медицинских закупок" вступил в ВСУ
Арсен Жумадилов отметил, что нашел ответы на непростые вопросы: как продолжить приносить максимальную пользу на своем месте и одновременно быть в боевом строю; как продолжить применять имеющиеся знания и одновременно приобрести новые, жизненно необходимые в этой войне.
Решение нашло меня по результатам одного из межведомственных совещаний, на котором ГП делилось опытом работы. Мобилизировался в ряды ВСУ, помогая с координацией поставок товаров для медицинских нужд военных,
– рассказал Жумадилов.
Он добавил, что проходит формальные и реальные составляющие несения военной службы в военное время.
Мужчина планирует вернуться на ГП после победы
"После победы Украины над Мордором планирую вернуться к работе в ГП. Наше предприятие пока имеет четкое и одновременно гибкое видение работы в сложившихся условиях", – подчеркнул он.
Глава "Медицинских закупок" уточнил, что компании не будет просто, но еще не было ни одного кризиса, из которого она бы не вышла сильнее. Жумадилов верит, что так будет и в этот раз.
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